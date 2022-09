Sindikato ng droga nalagasan

Naaresto ng mga tauhan ng Station Drug Enforcement Unit (SDEU) ang isang lalaki na miyembro ng `Erwin D. Drug syndicate,’ matapos kumagat sa ikinasang buy bust operation sa Caloocan City kahapon.

Kinilala ni P/Col. Ferdinand M. Del Rosario, hepe ng Caloocan City Police Station (CCPS) ang suspek na si Michael Pangan, 34, taga-Barangay San Roque, Navotas City.

Sa rekod ng SDEU ng CCPS, member ng nasabing drug syndicate si Pangan at ang kanilang operasyon ay sa Northern Metro area at kalapit lungsod nito.

Ayon kay Col. Del Rosario, alas-12:50 ng umaga, ikinasa nila ang buy bust operation sa suspek sa General San Miguel StreetBarangay 8, Caloocan City.

Isa sa mga pulis ang nagpanggap na poseur buyer at bumili ng P1,000 halaga ng shabu kay Pangan at nang magkaabutan, dinamba na ng mga parak ang huli.

Narekober sa suspek ang isang knot tied transparent plastic na may lamang shabu na nasa 50 gramo at may market price na P340,000,00.

Sa headquarters, nalaman na member ito ng drug syndicate matapos makita ang kanyang larawan sa rouge gallery ng police station sa talaan ng mga wanted person. (Orly Barcala)