Pinoy food truck dumayo kay PBBM sa New York

Napadighay sa sarap si Pangulong Bongbong Marcos Jr matapos umorder ng pansit, bulalo, barbecue at lumpia sa dalawang food truck na dumayo sa kanyang hotel sa New York City.

Kasama niyang kumain ang kanyang First Lady na Liza Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez.

Nabulabog ang mga security nang labasin ng pangulo ang Pinoy food truck kahapon ng tanghali sa New York.

Ang Kabayan Grill at A taste of the Philippines at killing Food truck ay kilalang naglalako ng pagkaing Pinoy sa New York.

Nakipagkwentuhan pa ang pangulo są mga Pinoy crew nito bago sinimulan ang kanyang regular meetings.

Ito na ang huling araw ng Pangulong Marcos Jr sa New York at nakatakda siyang bumalik ng bansa bitbit ang magandang resulta ng pakikipagpulong niya sa mga potential investors sa Pilipinas. (Dave Llavanes Jr.)