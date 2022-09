Pia mala-Katy Perry sa birthday shoot

Katy Perry ang peg ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach sa pagdiriwang niya ng kaarawan nitong Sabado.

Nag-post si Pia sa kanyang Instagram ng reel kung saan nasa photo shoot siya suot ang two-piece na may iba’t ibang tone ng kulay pink at umaarte ala-mannequin.

Maraming netizen ang nakapansin na may hawig siya dito sa American singer na si Katy Perry.

“When I grow up, I wanna be… (cake emoji),” caption ni Pia sa kanyang IG post.

Eh ‘di ba nga, may kanta si Katy na may titulong “Birthday” at perfect din sa okasyon ngayon.

May mga nagsabi rin na mukha siyang living Barbie doll sa photo shoot na iyon.

Siyempre pa, umulan ng pagbati para sa beauty queen ng bansa mula sa kanyang mga friends and fans.

Anyway, sa kanyang Instagram stories ay humingi ng paumanhin si Pia na bihira na siya makasagot ng messages. Sobra kasi umano ang kanyang pagka-busy lately.

“I’m focusing on marathon training (takes up 3+hours a day now), moving to a new apartment and doing shoots and advocacy work in between,” aniya.

Minsan nga raw, sa sobrang pagod ay mas pinipili na lang niyang matulog kaysa mag-IG stories.

Pero sobrang grateful naman niya umano sa dami ng mga project na kanyang ginagawa. (Batuts Lopez)