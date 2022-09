Omipon pasabog, Perpetual sakalam

IBINUHOS ni Shaila Omipon ang kabuuang 17 puntos mula sa atake upang maitulak ang University of Perpetual Help System Dalta sa apat na set na panalo, 3-1, kontra San Beda University sa iskor na 24-26, 25-21, 25-23, 27-25 upang makisalo liderato sa ikalawang laro ng nagbagong bihis na Shakey’s Super League Collegiate Pre-season Tournament, Sabado, sa Rizal Memorial Coliseum.

Bumangon mula sa unang set na pagkabigo ang Lady Altas upang kunin ang sumunod na tatlong set sa pamumuno ni Omipon na nagtala ng limang puntos sa unang set, tatlo sa ikatlo at siyam sa ikaapat upang ibigay sa Perpetual ang kapit sa liderato.

Ang Lady Altas, na pumangpito sa nakalipas na NCAA season, ay nakisalo sa liderato sa Pool A matapos na magwagi sa unang laban ang University of the East kontra sa Mapua University.

Samantala’y ikinatuwa naman ng nag-oorganisang Shakey’s Pizza Asia Ventures Inc. (SPAVI) at Athletic Events and Sports Management Group Inc. (ACES) ang mainit na pagtanggap ng mga tagasuporta sa bagong liga na tampok ang 10 unibersidad sa NCAA at walo sa UAAP. (Lito Oredo)