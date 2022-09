Nora, Dolphy, Vilma, FPJ bidang-bida sa YouTube

Ang bongga lang na ang mga classic na pelikula ng mga bigating artista tulad nina Vilma Santos, Nora Aunor, Dolphy, Fernando Poe Jr., ay mapapanood na nang libre sa YouTube channel ng Cinema One ngayong ‘Ber’ months.

Sarap ngang balikan ang mga pelikulang “Haplos,” “My Bugoy Goes to Congress”, “Tough Guy.”

Ang 1982 classic movie na “Haplos” pinagbibidahan nina Vilma, Christopher De Leon, Rio Locsin, kung saan magdyowa ang role nina Boyet at Vi, at misteryosong babae sa sementeryo naman na si Rio.

Sina ‘King of Comedy’ Dolphy at Nora naman ang bida sa “My Bugoy Goes to Congress”. Si Nora ay gaganap na reporter, na tututok sa pagtakbo ni Dolphy sa Kongreso ni Bugoy.

Mapapanood naman ang batang ‘Da King’ sa “Tough Guy” bilang isang juvenile delinquent na naakusahang gumawa ng isang krimen. Kasama rin sa pelikula sina Jose Padilla Jr. bilang pulis na tatay ni FPJ, komedyanteng si Chiquito bilang sidekick niya, at si Paquito Diaz bilang isa sa mga kasamahan niya. (Dondon Sermino)