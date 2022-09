Mga seller pinahigpitan sa DTI! Online budol talamak na

Nananawagan si Surigao del Sur Rep. Robert Ace Barbers sa Department of Trade and Industry (DTI) at iba pang kinaukulang ahensya na aksiyunan ang tumataas na bilang ng mga nabiktima ng tinatawag na budol-budol online selling scam.

“I have received numerous reports of people victimized by online scammers who steal personal data from targeted victims’ Facebook, messenger or other social media accounts and use them to deliver bogus goods to victims, some of whom did not even order such goods,” ayon kay Barbers, chairman ng House Committee on Dangerous Drugs.

Ayon sa kongresista, madalas binibiktima umano nito ay mga low-income consumer na hilig magbayad sa pamamagitan ng cash on delivery (COD) sa kanilang online shopping.

Ang modus bibilinan umano ang delivery riders na huwag payagan buksan ang package hangga’t hindi babayaran ng bibiktimahin at kapag binuksan ito bago umalis ang rider at mali ay oobligahin ang biktima na magbayad ng return to sender (RTS)fees.

“Karamihan ay ‘di na nag-iisip na magreklamo para mag-refund o pumunta pa sa awtoridad tulad ng PNP (Philippine National Police) at NBI (National Bureau of Investigation) dahil baka daw mas lalo pa lumaki ang gastos nila,” ayon pa kay Barbers.

Dahil dito, panawagan ng solon sa DTI at iba pang kinaukulang ahensya na obligahin ang lahat ng online delivery service firms na busisiin ang pagkakilanlan ng lahat online sellers na makikipagtransaksyon sa kanila kabilang na rin ang pagbibigay ng valid documents tulad ng mga government ID para may mabalikan ang mga konsumer kung magkaproblema. (Eralyn Prado)