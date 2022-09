Mga pasaway na bus, jeep operator absuwelto

Hindi maniningil ng multa ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) sa mga operator ng public utility vehicle (PUV) sa ilang paglabag sa ahensya bago o hanggang Disyembre 31, 2022. Batay ito sa Board Resolution No. 163 ng LTFRB na naglalayong mabigyan ng pagkakataon ang mga PUV operator na makabawi bunsod ng dalawang taon na pandemya sa COVID-19.

Lusot sa multa ang mga operator kung kabilang sa mga transaksyon nila sa LTFRB bago sumapit ang Disyembre 31, 2022 ang mga sumusunod:

Aplikasyon sa extension ng validity ng expired certificate of public conveyance (CPC) na napaso sa pagitan ng Marso 1-Setyembre 30; non-confirmation ng unit na sakop mula sa Marso 1 hanggang Setyembre 30; – late payment sa supervision fee para 2020 hanggang 2021; non-filing ng income tax return/audited financial statement (ITR/AFS) mula 2019-2021; at non-registration ng unit mula sa pagiging “private” para maging “for-hire” umpisa 2020-2021. (Dolly Cabreza/JBG)