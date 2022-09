Matibay na imprastraktura kailangan ng bansa

Rep. Zaldy Co

Ako Bicol Party-list

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Nakakakilabot ang nangyaring lindol sa Taiwan noong Linggo, Setyembre 18. Sa pagtaya ng U.S. Geological Survey, magnitude 7.2 at may lalim na 10 kilometro ang yumanig sa Timog-Silangang bahagi ng Taiwan. Sa mga inisyal na ulat ay maraming nasirang imprastraktura, gusali at kabahayan doon.

Noong nakaraang Biyernes lamang, nanawagan tayo sa Department of Public Works and Highways (DPWH) na dapat ay gawing disaster resilient o matibay ang mga proyekto ng ahensiya. Ang aking bilin, dapat kayang sagupain ng mga proyekto ang malalakas na bagyo, lindol at iba pang kalamidad sa bansa.

Kailangang maging climate at disaster resilient ang mga pagawaing-bayan dahil alam nating mahigit 20 bagyo ang dumadalaw sa bansa kada taon. Bukod pa riyan ang mga paglindol at pagputok ng bulkan dahil ang Pilipinas ay nasa tinatawag na “Pacific Ring of Fire.”

Bukod sa matitibay na proyekto, atin pong binigyang-diin bilang chairman ng House committee on appropriations na panahon na upang gamitin ng DPWH ang makabagong teknolohiya para mas mabilis na matapos ang proyekto sa loob lamang ng ilang linggo o araw upang agad mapakinabangan ng taumbayan ang kalsada, tulay, school buildings at iba pa.

Dahil sa mga naunsyaming proyekto, P83 bilyong pondo kasi ang hindi nagamit ng kagawaran noong 2020 at mas malaking P87.6 bilyon naman noong 2021. Ngayong 2022, sinabi sa atin ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na 95 porsyento ang magagamit na pondo ng ahensiya. Ibig sabihin po nito, mayroon pa ring magiging unused na 5 percent ng P786.6 bilyong budget ngayong taon.

Naungkat ito sa pagdinig ng komite sa P718.36 bilyong panukalang budget ng DPWH sa 2023. Kahit prayoridad ng administrasyong Marcos ang pagpapaunlad ng ating imprastraktura, hinimay natin sa ating komite ang panukalang budget ng kagawaran upang tiyaking ilalaan ito sa pagpapatayo pa ng mga kalsada, tulay, at mga proyektong solusyon sa mabigat na trapiko. Pangunahing layunin na maging maayos ang delivery ng mga kalakal at serbisyo sa iba’t ibang panig ng bansa.

Suportado ng komite ang hangarin ni Pangulong Ferdinand Marcos, Jr. na palawakin ang ‘Build, Build More’ program upang maitaguyod ang 5 hanggang 6 porsyentong paglago ng ekonomiya o Gross Domestic Product (GDP). Maituturing po kasing gulugod ang imprastraktura sa masiglang ekonomiya ng bansa.

Noon pong 2020, atin nang hiniling sa national government na magtayo ng storm-resistant na pabahay para sa mga Pilipinong naninirahan sa eastern seaboard tulad ng Bicol Region at iba pang lugar na madalas tamaan ng bagyo.

Atin pong ipinanukala ang 5-year Core Shelter Assistance (CSA) program na maituturing na isang Disaster Resilience Program. Ang ganitong uri ng bahay ay gawa sa slabs na may kongkretong dingding at kakayanin ang 380 kilometro kara oras na hanging dala ng bagyo.

Noong panahong iyon, nagkakahalaga lang ng halos P150,000 bawat unit na angkop sa mga kasapi ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps).

Bukod sa paggawa ng matitibay na bahay, hawak ng bawat indibiduwal ang tamang desisyon upang makaiwas sa mga sakuna. Kaya naman, muli pong pinapaalala ng inyong lingkod at ng Ako Bicol Party-list na mahalagang maging alisto tayo lalo na sa panahon ng sakuna at kalamidad.

Mahalagang magkaroon tayo ng Go Bag dahil ito ay magsisilbing emergency kit ng bawat pamilya, na naglalaman ng basic at essential supplies sakaling kailanganin nang lumikas.

Dapat lagi tayong handa. Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!