KC, Lady Warriors kinabog Mapua

Mga Laro Ngayon: (Rizal Memorial Coliseum)

12:00pm — CSJL vs. CSB

2:00pm — EAC vs. AdU

4:00pm — UST vs. LPU

6:00pm — UP vs. MU

IPINAGPAG ng University of the East (UE) Lady Warriors ang matinding nerbiyos bago itinala ang matinding limang set na panalo, 3-2, sa mga iskor na 31-33, 25-20. 25-23, 21-25, 15-12 panalo kontra Mapua University sa Shakey’s Super League 2022 Collegiate Pre-Season Tournament sa makasaysayang Rizal Memorial Coliseum.

Nagtala si KC Cepada ng kabuuang 21 puntos mula sa atake habang nagdagdag si Lia Alexa Pelaga ng 15 puntos.

“Sobrang kinabog ang libero ko kasi first time niya maglaro. Siya pa naman ang receiving ko. Namutla talaga at buti na lang may lipstick para matakpan ang labi niya. Good thing is naka-recoer kami. Gusto talaga nila ilabas pagiging Lady Wariors nila,” sabi ni UE head coach Ronwald Kris Dimaculangan.

“About the game, examination week namin kasi ngayon kaya medyo hirap ang mga player. But the good thing is nakayanan nila na ipanalo ang laro. Importante kasi na nakauna ka na sa pool play na ganito. Nakita ko din iyung gusto nila na manalo na mabibiibit namin towards the succeeding tournaments,” sabi pa nito.

Huling napag-iwanan ang Lady Warriors sa 7-8 iskor sa ikalimang set bago ibinuhos ang limang sunod na puntos para sa 12-8 abante at pinigilan ang Lady Cardinals na nagawa pang dumikit sa 12-14 upang itala ang pinakaunang panalo sa nagbabalik na torneo makalipas ang anim na taon.

May pagkakataon pa sanang lumapit ang Mapua subalit nagtamo ito sa sariling service error tungo sa kabiguan.

Ikalawang sunod na panalo ito ng UE matapos na magwagi sa pinakahuli nitong laban sa nakalipas na UAAP kung saan mayroon itong 1-13 kartada. (Lito Oredo)