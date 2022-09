`Karding’ babayuhin Luzon, Signal No. 4 nakaamba

Siyam na lugar ang isinailalim ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA) sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 kasunod ng paglakas pa ng bagyong Karding at ang inaasahan nitong pag-landfall sa Isabela o Aurora bukas kung saan may posibilidad na pumalo ito sa signal no. 4.

Umiiral sa ngayon ang Signal No 1 sa Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Cagayan,Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora at Nueva Ecija.

Ayon sa PAGASA, sa forecast track sa bagyong Karding ay palakas pa ito at aabot sa typhoon category pagtama nito sa lupa kaya maaaring itaas ang Signal No 3 at hindi rin malayo ang Signal No 4.

“Per latest track and intensity forecast, the most likely highest wind signal that will be hoisted is Wind Signal No. 3. However, with the possibility that Karding will reach typhoon category shortly before making landfall, the hoisting of Wind Signal No. 4 in some areas over the eastern section of Northern or Central Luzon is not ruled out,” ayon sa Pagasa.

Sa huling monitoring ng Pagasa ay namataan ito sa Tuguegarao City, kumikilos ito sa bilis na 15kph at taglay ang lakas ng hangin na 90kph at bugso na 105kph.

Patuloy pa rin na pinalalakas ng bagyo ang hanging habagat kaya makakaranas ng malalakas na pag uulan lalo sa hapon at gabi ang Southern Luzon kabilang dito ang Metro Manila. (Tina Mendoza)