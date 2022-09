Sa ating kultura at pananampalataya, hindi maganda ang ibig sabihin ng salitang ‘kamundohan’ o kung ilalarawan ang isang tao, makamundo.

Ang kamundohan ang hindi espiritwal, ang kamundohan ay higit pa sa tao na materyoso’t mahilig sa kayamanan. Bakit nagawi tayo sa salitang ito?

Sa tradisyong Kristiyano, hinihikayat tayong gumawa ng mabuti sa kapwa. Tumulong sa mga nangangailangan, maging mapagkalinga, makatarungan. Ginagawa natin ito dahil, bukod sa totoo namang maganda sa pakiramdam ng kahit sino ang makatulong at maging mabuti, ginagawa rin natin ito upang tamasahin ang kalangitan sa kabilang buhay.

Nakatuon ang ginagawa natin araw-araw bilang paghahanda sa kabilang buhay at hindi sa mundong ito. Ang kabilang buhay, depende sa kung anong pamumuhay mo dito sa mundo at kung paano ka huhusgahan, ay maaaring sa langit o sa impiyerno.

Iiwan natin ang mundo. Temporaryo lamang ang ating pananatili. Kaya naman hindi dapat maging makamundo o iyong pagtatamasa at pagpapakasasa sa anumang hindi mabibitbit sa kabilang buhay.

Maaaaring labis-pabis na kapangyarihan at kayamanan ang tamasahin. Maaaring upang lalong magpasasa ay kailangang gamitan pang lalo ng ibayong kasamaan. Maaari ring hindi na gumawa ng kabutihan sa kapwa, magsamantala upang makamit lamang ang mga minimithing bagay o katangian.

Kaya naman tinatawag itong ‘kamundohan’, o kung tinutukoy ang katangian ng tao, makamundo.

Natatangi ang salitang ito. Hindi tinatawag na makamundo ang sinumang nakikipaglaban para sa kalikasan, para sa kapaligiran. Hindi ba’t mas karapat-dapat silang tawaging ‘makamundo’ at naghahangad ng ‘kamundohan’ dahil ipinaglalaban nila ang anumang makapangangalaga sa mundo? Hindi ba’t sa ginagawa nilang proteksiyon laban sa pananamantala, mas gaganda ang mundo?

Inilalaan natin ang salitang makamundo sa tao na ang hinahangad habang nabubuhay ay temporal na kasiyahan. Mali ba ang maghangad? Mali ba ang magsikap para makamit ang gusto? Natural, hindi.

Ang hindi nararapat ay kung itong kamundohan ang gagawing dahilan ng pag-iral. Lagi nang may pansariling interes at sukdulang lamangan at pagsamantalahan ang kapwa, gagawin matupad lamang ang ninanais.

Hindi naman maling maghangad ng kaginhawahan, ng pag-angat sa buhay, ng pagbabago sa pamumuhay. Hindi maling magnasa ng bagong bahay, gadget, o sasakyan. O makapag-impok para sa hinaharap. Hindi maling pagbutihin upang umangat sa karera. Bahagi ito ng ating araw-araw na pakikihamok sa buhay. Ako man ay mayroong personal na hinahangad na materyal na bagay o pag-unlad sa larangan.

Magsisikap ako. Magsisikap nang hindi nanlalamang. Lalaban nang patas. Pahahalagahan ang kapwa at gagawa ng kabutihan maging sagabal man ito sa aking personal na ambisyon. Pero ako lamang ito at ang ilang kakilala’t kaibigan ko.

Marami tayong nakikitang tila walang kabusugan sa paghahangad ng kayamanan kahit pa ikapaghirap ng iba.

Lagi kong bilin sa aking mag-aaral sa unibersidad, maghangad ng pag-unlad at kasaganahan. Pero huwag na huwag kalilimutang idamay sa pagsagana ang mga tao na tumulong sa iyo para makamit ito. Huwag manamantala. Magtira para sa iba. Huwag maging makamundo dahil, ang totoo, iiwan naman natin lahat ito.

