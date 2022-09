Hipon Girl bet maging sirena

May isang graphic artist na in-edit ang isang litrato ni Binibining Pilipinas 2022 1st runner-up Herlene Nicole Budol aka Hipon Girl at ginawa siyang isang sirena.

“Paano pag si Herlene Hipon Budol talaga ang susunod na Dyesebel ng Pilipinas? Bagay naman sa kanya ah!” ayon sa netizen na nag-post sa Facebook ng edited version ni Hipon.

Nagustuhan ito ni Hipon at ipinost din sa kanyang FB page.

“What if malunod si Dyesebelle kase di marunong lumangoy salamat sa pag imagine Baka naman GMA hahaha (laughing emoji),” caption ni Hipon sa shinare niyang post.

Hindi pala umano marunong lumangoy si Hipon. Pero given the chance, tatanggapin niya ang alok if magkakaroon ng remake ng “Dyesebel” at siya ang magiging bida rito.

Provided na ang Kapuso network ang hahawakan ng naturang proyekto.

Ano nga kaya ang say dito ng GMA? (Batuts Lopez)