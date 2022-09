Heaven ‘di pa bet dyowain ni Jameson

Pinagdiinan ni Jameson Blake na friends lang sila ni Heaven Peralejo.

Natsismis kasi na nagde-date ang dalawa pagkatapos nilang maging close sa teleserye na A Family Affair. Pero nilinaw ito ni Jameson sa kanyang interview sa Magandang Buhay.

Sey ng aktor: “No, we’re not together. We’re friends. But I’ll say na naging close kami dahil sa A Family Affair, magkasama kami doon and I got to know her more. Kasi alam ko may mga articles na lumalabas na people are saying na we are together, pero we are not together. We’re just friends, we’re good friends.”

Dagdag pa ni Jameson he likes Heaven dahil nice person daw ito. Pero wala raw muna sa plano ng aktor na pumasok sa isang relasyon dahil mas nakatutok siya sa sarili at sa kanyang career.

Kelan lang ay inamin din ni Jameson na nalulong siya sa paggamit ng party drugs noong nagsisimula pa lang siya sa showbiz.

Curious teenage daw siya noon at mabilis siyang naimpluwensiyahan ng mga kaedad niyang gumagamit ng pinagbabawal na droga na mga taga-showbiz din.