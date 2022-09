Heart nilampaso sina Vicki, Alex sa Milan

Parehong pinuputakti nina Heart Evangelista, Vicki Belo, Alex Gonzaga, ng mga larawan mula sa Milan Fashion week ang kanilang mga social media.

Base sa mga larawan, video, pasabog ang mga outfit nilang tatlo.

Pero malinaw sa sikat ng araw na kahit balutin pa nina Vicki, Alex ang kanilang katawan ng magaganda, mamahaling damit, hindi pa rin nila kayang pantayan ang kasosyalan, o ang pagdadala ni Heart ng mga outfit.

Mula sa mga casual wear, day-to-night OOTD, edgy gown, shoes, iba talaga ang dating ni Heart. Mukha siyang international star, o fashion celebrity.

Sina Alex at Vicki ay parang dadalo lang ng premiere night sa Pilipinas o kaya ay ball ng Kapamilya, Kapuso.

At kaaliw rin na binasag na naman ni Luis Manzano ang trip ni Alex.

Padilla pahinga sa away kina Julia, Leon

Pahinga muna si Dennis Padilla sa mga pagpapansin sa kanyang mga anak sa Instagram. Abala siya ngayon sa ‘Maria Clara at Ibarra’ ng GMA7, na bida sina Julie Anne San Jose, Barbie Forteza, Dennis Trillo.

Sunod-sunod ang post ni Dennis ng participation niya sa serye. Naka-costume siya siya sa mga nabanggit na photo.

Pero, marami ang nagsasabing kahawig talaga si Dennis ng anak niyang sina Julia at Leon, ha!

Bawal na ring mag-comment sa IG wall ni Dennis.

Ruru buwis buhay salpukan sa mga kalaban

Pinagmalaki, pinagyabang ni Ruru Madrid ang fight scene niya sa “Lolong” ng GMA-7.

Suntok dito, suntok doon, palo ng hawak na yantok, sipa, tadyak sa mga kalaban nga ang ginawa niya. Ang husay-husay ni Ruru sa kanyang mga porma na animo talaga ay bihasa sa martial arts.

Pero mas buwis-buhay ang mga stuntmen na sumirko, hinampas ang mga katawan sa sahig kapag nababanatan ng suntok, palo, sipat at tadyak ni Ruru.

Ilan sa mga ito, malutong ang pagkakalagapak sa sahig una ang kanilang mga likod. Delikado sa spine injury.

Pinasalamatan naman ni Ruru ang kanyang mga stunt team, kasabay ng pagyayabang ng aktor na siya mismo ang gumagawa stunts at fight scene nito.

“I love doing my own stunts/fight scenes kahit na nakakapagod, dahil iba pa rin ang satisfaction everytime na napapanood ko sa TV yung mga ginagawa ko. Pangarap ko lang dati na makagawa ng Action serye o pelikula kaya gagawin ko lahat ng makakaya ko para mapaganda ang bawat eksena.”