Erika Rae keri bumirit ala-Adele

Pinabilib ni Erika Rae Poturnak ang mga netizen sa pagkanta nito sa hit song ni Adele.

Si Adele ay biriterang singer mula sa UK at paborito ng mga Pinoy ang kaniyang mga kanta.

Sa Instagram upload ni Erika ay pinarinig nito sa mga netizen ang kanyang magandang tinig sa pagkanta ng “When We Were Young” ni Adele.

Napa-thumbs up sign nga ang katabi niyang professional singer din na si Jonathan Henrich matapos ang pagkanta nito.

Hiling tuloy ng netizen na i-pursue ng anak ni Ina Raymundo ang pagiging recording artist.

Proud siyempre ang mudra ni Erika at napapalakpak pa sa comment section sabay share sa sarili niyang IG account.

“Nice one ate,” say ni Ina.

Full-package nga na maituturing si Erika. Maganda, sexy, at may talent pa sa pagkanta. (Batuts Lopez)