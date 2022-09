Doncic hanggang langit kumpiyansa

PARA kay Luka Doncic, contender pa rin ang Dallas Mavericks kahit walang naipalit na klarong shot creator kay Jalen Brunson.

Sa likod ni Doncic, si Brunson ang No. 2 option ng Mavs noong nakaraan bago lumayas nitong offseason para pumirma sa Knicks.

Inisa-isa ni Doncic kay Malika Andres ng ESPN para sa NBA Today ang teammates niyang nakakaligtaan ng mga tagamasid.

“Number one, Dorian Finney-Smith. He worked really hard, he’s one of the best defensive guys. If he’s open, he’s going to take the shot,” anang Slovenian.

“Spencer (Dinwiddie) is going to have a big role this year. Talking about Christian Wood, he’s a new player in Dallas but I think he’s going to be huge for us.”

Kumpleto ang support cast, at kung mailalabas ang kalibreng-MVP ni Doncic ay malayo ang mararating ng Mavs. (Vladi Eduarte)