Don Julio lalarga sa Klub Don Juan

NAGSAAD ng pagsali ang kuwadra nina Don Julio at Declare For Flare sa 2022 Philracom “Klub Don Juan De Manila Cup” na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas sa Oktubre 2.

Maliban kina Don Julio at Declare For Flare, ang ibang nominado sa nasabing stakes race ay sina Calamian Island, Kaboom, Marilag at Speed Fantasy.

May distansiyang 1,800 metro, nakalaan ang garantisadong P1M premyo na ikakalat sa unang apat na kabayong tatawid sa finish line.

Hahamigin ng owner ng mananalong kabayo ang P600,000, susungkitin naman ng second placer ang P225,000 habang P125,000 at P50,000 ang third at fourth ayon sa pagkakasunod.

Ibubulsa naman ng breeder ng winning horse ang P50,000, samantalang may P30,000 at P20,000 ang second at third sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom) sa pamumuno ni chairman Reli De Leon. (Elech Dawa)