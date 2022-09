Denise, Kris sinariwa ang ‘forever’

Hindi ini-expect nina Denise Laurel at Kris Lawrence na noong kantahin nila ang classic love song na “I Will Take You Forever” mahigit isang dekada na ang nakakaraan ay magiging hit ito.

May isa kasing gumawa ng lyric video ng naturang duet nila at ngayon ay nasa 11 million na ang views nito.

Kaya naman, naisipan nila na mag-upload ng sariling music video nito ngayong 2022.

“Finally we have this on video together!!! @imkrislawrence We never got to shoot an actual MV for this song or perform it on TV together haha!” ani Denise sa kanyang YT at Instagram account.

Umaasa si Denise na tatangkilikin din ito, o mas hihigitan pa kaysa sa lyric video na iyon.

“Hope this gets as much love as the random lyric video with 11 million views haha! (Not out video lol).

“This ones out there for lovers and karaoke lol. Thanks to my brother The Prince of RnB for sharing his talent and time with me,” anang aktres.

Sigurado raw na manunumbalik ang mga romantic memories ng mga makakarinig sa kanta nila, at sana daw ay i-share ito ng mga netizen sa kanila dahil gustong-gusto ni Denise na magbasa ng mga komento o reaksyon sa kanilang video.

Ang original na kumanta ng “I Will (Take You Forever)” ay sina Christopher Cross at Frances Ruffelle. (Batuts Lopez)