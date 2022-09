‘Coaches challenge’ gagamitin sa UAAP

MAY pagkakataon na ang mga coach ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball tournament na ipaglaban ang anumang irereklamong tawag sa panibagong inobasyon na ‘coaches challenge system.’

Sapol nang sundin ng collegiate league ang mga alituntunin ng International Basketball Federation (FIBA), isasama na rin nito ang challenge system na kabilang na sa panibagong rulebook ng nasabing governing body.

Bibigyan ng pagkakataon ang bawat coach na magkaroon ng tig-isang challenge sa bawat kabuuan ng laro, maging tumpak man o hindi ang kanilang hiniling na paghamon sa isang tawag.

“Basically, it’s part of the new FIBA rules and UAAP is 100 percent FIBA rules, so we added the challenge,” wika ni UAAP Season 85 basketball commissioner Dickie Bachmann.

Parehong bubuksan ang mga aksyon ng men at women’s tournament sa Oktubre 1 na may kaakibat na double-header sa bawat dibisyon.

“Given the privilege to have one, it’s gonna be interesting how it’s gonna be used by the head coaches kasi whether you win the challenge or not, you’re just given one eh,” wika ni UP assistant coach Potit De Vera.

Isang malaking hakbang at positibong bagay naman para sa women’s side ang naturang bagong patakaran na malaking kapakanabangan para sa mga koponan.

“Especially for women’s malaking advantage for us especially on close games so maganda ‘yun na dinagdag ‘yung coaches challenge,” saad naman ni Growling Tigresses bench tactician Haydee Ong. (Gerard Arce)