Center sa kabataang Antipoleno arangkada na

Arangkada na at pormal nang binuksan kamakailan ang bagong Multi-Purpose Building at Child Development Center sa Good Shepherd Ville HOA, Dalig III, Brgy. Dalig kamakailan.

Kasabay ng pagbubukas ng bagong center ay pinaalalahanan ng maybahay ni Mayor Casimiro `Jun’ Ynares III at dating Antipolo City Mayor Andrea `Andeng’ Ynares ang mga magulang at mga guro.

Naniniwala si ex-Mayora Andeng sa kasabihan ng pambasang bayani na si Gat Jose Rizal na siyang pinagkukunan ng lakas ng lalawigan ng Rizal, kung saan sinabi nito na “Ang kabataan ang pag-asa ng bayan,” kaya nararapat na pagyabungin ang mga susunod na henerasyon at suportahan sila.

Umaasa ang Unang Ginang ng lunsod na ang mga magulang at residente ng Brgy. Dalig ay magtutulungan para sa balik-eskwela ng mga tsikiting.

Tiniyak din ng lady official na ang day care center ay isang ligtas na “place of learning” at “kid-friendly” na habang nag-eenjoy ay natututo at tiyak din ang kanilang kaligtasan.