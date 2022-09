Bea Binene tumangging maghubad sa Vivamax

Super happy si Bea Binene, na finally ay talent na siya ng Viva Artist Agency. Matagal ngang artist si Bea ng GMA-7, at ngayon lang niya naranasan na pumirma ng kontrata sa ibang kumpaniya.

“Very grateful and thankful po ako, na ngayon meron ulit tayong bagong pamilya, kasi isang bagong tahanan ito. Very exited ako sa mga mangyayari. I feel blessed ako.

“Naninibago lang ako, siyempre nandun pa rin ‘yung kinakabahan ka, kasi ngayon ko pa lang ito nagawa. Medyo lumipat, mas lumaki, mas lumawak ‘yung tahanan natin, ‘yung family natin.

“Nakakapanibago, but very exciting. It feels new, kasi different people na ang nakakasama natin. Siyempre ngayon mas marami na tayong makakatrabaho, iba ‘yung mga faces na mami-meet natin ngayon.

“Ngayong nandito na ako sa VAA, looking forward ako sa mas maraming opportunities, siyempre, wider opportunities ngayon. Marami akong gustong makatrabaho.

“Marami akong gustong makatrabaho na taga-Viva. Mga hindi ko pa nakakasama noon. Mga Viva artist na pina-follow ko lang sa Instagram,” sabi ni Bea.

So, may mga naka-line up na ba siyang proyekto? Pelikula saVivamax?

“We’re still talkinga bout it!

“But one things is for sure, hindi ko pa po kayang maghubad! ‘Yun lang po ang masasabi ko. Hahahaha!” natatawang chika ni Bea.

Anyway, noong kainitan ng pandemic ay kung ano-ano ang pinasok ni Bea.

“Nag-aral po ako ng Korean, ng Mandarin. Nag-online schooling din ako sa Harvard Business School, at pati na sa London Business School. Fruitful naman po ang pandemic.

“Sa business naman, unfortunately, ‘yung coffee shop ko po sa Megamall, we decided to close it down na lang. But, it’s also a blessing in disguise na rin, dahil na-transfer namin ‘yon, isa na siyang café talaga sa Nueva Ecija, sa province ng mommy ko,” sabi na lang ni Bea.