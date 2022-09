Bato: Balik-eskuwela bantayan vs NPA recruitment

Walang epekto ayon kay Senador Ronald ‘Bato’ Dela Rosa ang naging pagbasura ng isang korte sa Maynila kaugnay sa petisyon ng Department of Justice (DOJ) na ideklarang terorista ang CPP-NPA.

“On the part of the government walang backlash walang epekto dahil regardless kung ano outcome tuloy pa rin ang counter insurgency patapos na nga tayo, walang magbabago ‘di po apektado ang effort ng gobyerno,” pahayag ng senador sa panayam kahapon sa DWIZ.

Kasabay nito ay iginiit ni Dela Rosa ang pagbabantay sa makakaliwang grupo lalo na ngayong nagbalik-eskuwela na.

“On part of CPP-NPA, ie-exploit nila ‘yan gagamitin nilang pang comeout sa mga ire-recruit nilang mga estudyante o kabataan. Gagamitin nila ‘yan pero I don’t think so na malaki pa rin ang grupo ng mga estudyante ang kanilang maloloko lalo na mga parents nagbabantay na walang parents na gustong mawala ang anak nila at bigla na lang umakyat sa bundok, makipaggiyera at mamatay,” giit ng senador.

Apela ng senador, dapat bantayan dahil balik na ang face-to-face ng mga makakaliwang grupo sa schools.

“Noong kalakasan ng COVID, wala sila ma-recruit, ngayong face-to-face na naman malaki na naman tsansa nila makapanghikayat na naman sila, bantayan dapat, tayong mga parent mismo subaybayan natin ang mga bata. At ang mga bata naman kung may lakad kayo na ayaw ipaalam sa parents magduda na kayo dahil baka pupunta na kayo sa bundok para sa immersion at CPP-NPA na pala ang kaharap n’yo, ingat mga kabataan,” payo ng senador.