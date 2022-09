Barbie naloka sa ‘hiwalayan’ kay Jak

Kitang-kita kay Barbie Forteza ang pagiging clueless at pagkagulat nang tanungin ito sa media conference ng bago niyang GMA Telebabad, ang “Maria Clara at Ibarra” na ‘JakBie No More na.’

Ito kasi ang kumakalat sa social media na break na raw ang magdyowang Barbie at Jak Roberto.

“Ha? Ano? Anong ibig sabihin no’n?” ang clueless niyang tanong.

“Break na raw kami? Jusko, tatawagan ko. Hindi kasi niya alam. I-inform ko siya. Hahaha! Talaga ba? Meron na naman?” sabi niya.

Kasi isang malaking check na fake news daw ito.

Natatawang sabi pa ni Barbie, “The last time I checked, hahaha, wala namang nababanggit sa akin si Jak. Magkasama kami kanina. Hinatid ko ang kapatid ko at ang pamangkin ko pabalik ng America. Hinatid namin sila sa airport.

“Very hands-on ninong siya sa pamangkin ko. Touching for me kasi, naunang umuwi ang kapatid ko from the U.S. bago ako nakapag-leave sa trabaho, habang wala ako, siya talaga ang naging hands-on. Siya talaga ang nag-asikaso sa kapatid ko, buong family ko.”

Habang wala raw siya, si Jak daw talaga ang nag-asikaso sa mga ito, pati na raw sa mga alaga nilang aso.

“Break na naman kami? Nag-break na raw kami dati, ah. Hahaha!” bulalas pa niya.

At saka binigyang-diin na napakasaya raw niya ngayon.

“To clear everything, napakasaya po ng puso ko ngayon dahil masayang-masaya po kami ni Jak. Grabe, I cannot explain how happy we are right now.

“At ‘yun nga, nakasama ko ang pamilya ko, pamangkin ko,nakasama ko ang brother-in-law ko with my whole family. At ‘yun nga, nakasama ko si Jak at nagkaroon ako ng time na makasama sila ng matagal.”

At bukod pa nga rito, ang mapapanood na ngayong October, ang isa sa pinakamalaking teleserye ng GMA-7, ang “Maria Clara at Ibarra” kunsaan, napakaganda ng role ni Barbie bilang si Klay o si Maria Clara. Siya ang maka-cross-over from the ‘Gen Z’ at sa panahon nina Maria Clara at Ibarra.

Plus, of course, natupad na ang pangarap lang dati ni Barbie na makasama ang kanyang longtime crush na si Dennis Trillo.

“At meron akong napakalaking proyekto na I’m very thankful for, napakasaya ng puso ko.”

Piolo super proud kay Inigo

Gumagawa talaga ng sarili niyang pangalan ngayon ang anak ni Piolo Pascual na si Inigo Pascual dahil sa kanyang U.S. show na “Monarch.”

Nang tanungin nga si Piolo sa posibilidad na maka-join din siya rito, sinabi niya na, “My son call me about it when they we’re still filming the season one and I don’t know who’s idea it was. Pero sabi nga niya, if ever na mag-grow ang story, sabi niya, if they need a father of Inigo, sana nga raw ako, so, we’ll see.”

Ayaw namang magbigay ng definite answer ni Piolo nang tanungin namin ito kung interesado siya.

“Let’s cross the bridge when we get there,” ang nakangiting sagot na lang niya. “It’s a different ball game. But I’m here to support my son all the way, of course.”

Bilang ama, sobrang proud nga raw si Piolo sa achievement na ito ng anak.

“Napapa-smile ako palagi kapag may nababasa akong articles, kapag may magpo-forward sa akin na snippets ng show niya, especially from the States.

“Even my relatives in the States are so proud of him. Alam mo ‘yung napapanood siya sa primetime sa States, sa FOX, kaya naman sabi ko, kahit clinaim natin ‘yan, hindi mo iisiping mangyayari, tapos ngayon, nangyari na. I’m just really happy and I hope he continues to grow as an artist.

“He’s only 25 but he’s done so much already and I hope he doesn’t get complacent but to always feel challenged and give to this field because you know, napakarami mong kalaban.”

Sa part naman ni Piolo, walang-duda na isa pa rin talaga siya sa mabentang actor pagdating sa mga endorsements. In fact, puro good words sa kanya ang Beautéderm C.E.O. and President na si Ms. Rhea Anicoche-Tan bilang isa sa mga A-list endorser ng Beautéderm.

Napaka-humble nga raw ni Piolo sa kabila ng Superstar status nito.

Ang koreisu toothpaste ang isa sa bagong ine-endorso ni Piolo sa Beautéderm. Naitanong dito kung mas maganda raw siguro kung sila ng anak niya na si Inigo ang magkasama bilang endorser na rin?

“Oo naman, oo naman! That would really be nice. He’s gonna comeback maybe on October, he has work here and hopefully we can do endorsement again.”