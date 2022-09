Ardina kumasa sa 1st round

SA tatlong birdie hanggang pang-11 butas kontra sa isang bogey sa pang-12 sa pagsisimula sa back nine, sinalba ni Dottie Ardina ang desenteng two-under par 70 para sumalo sa walong magkakatabla sa pampitong puwesto at giyahan ang kampanya ng apat na pambato ng ‘Pinas.

Limang palong iwan lang siya kay American Bailey Tardy (65) sa pagsiklab ng 17th Epson Tour 2022 Leg 19 $225K (P13.2M) 7th Murphy USA El Dorado Shootout sa Mystic Creek Golf Club sa El Dorado, Arkansas nitong Biyernes (Sabado sa ‘Pinas).

Abante naman ng three-stroke ang Kana kay Australian Grace Kim (68), samantalang tatlong player ang may mga 69 para sa magbuhol sa tersera.

Nasa 10-way tie 24th spot si Clarssimon ‘Clariss’ Guce sa even par 72 at ang mga kakuwadra ni Ardina sa ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) na sina Pauline Beatriz Del Rosario kasalo sa pang-34 sa one-over 73 at si Abgaeil ‘Abby’ Arevalo kahanay sa pang-99 sa malamig na 80. (Ramil Cruz)