Anyare kay Nancy? James Reid, Kelsey Merritt beso-beso sa parking lot

Sure ako, magpupuntahan lahat sa Instagram ni Imong Mama (crls_brklyn_ntrs), dahil sa mga nilabas niyang photo ni James Reid, na si Kelsey Merritt naman ang kasama.

Pero, mukhang bago pa lang ang IG account ni ‘Imong Mama’ dahil 7 pa lang ang follower niya, at 10 ang following. Habang 6 pa lang ang post niya na mga photo, na 2 days ago pa lang.

Hindi lang ako sure kung fan ba siya o basher ni James Reid, ha!

Anyway, makikita nga sa IG na `yon si James na super chika kay Kelsey. Parang screengrabbed yon sa video, dahil sa pagkakasunod-sunod ng mga eksena.

Mula sa labas ng kotse, makikitang dinikit ni James ang kanyang mukha kay Kelsey para mag-beso. Beso lang ang ginamit ko, dahil hindi naman kasi laplapan ang ginawa nila, ha!

Kumbaga, parang beso-beso lang na nagpapaalam ang boylet kay girlilite. At walang malisya `yon, base sa tingin ko, ha!

Sa tantiya ko, parang matagal nang magkaibigan sina James at Kelsey, ha! At parang happy-happy lang sila sa chika nila.

Pero, ang IG post na `yon ang pinagmulan ng away na naman sa pagitan ng mga fan nina James at Nadine Lustre.

Heto nga ang mga nakakaloka nilang alitan, tirahan, birahan:

“Mas matigas ulo ng idol mo, pati mukha. Titira ng Siargao hindi man lang ipaalam sa magulang. Puro lalaki inuuna!”

“Tumahimik ka diyan unggoy ka. Idol mo dakma pechay. Tingnan mo idol mo sawain sa babae.”

“Are you cheating Nancy? Cheater ka talaga.”

Well, umabot sa 200 ang laitan portion ng mga faney ng magkabilang kampo, ha! At para mas maging maingay, tina-tag din nila ang ibang mga sangkot, tulad nga ni Kelsey, at pati na si Nancy Jewel McDonnie, Nadine Lustre, at iba pa.

Gretchen Ho inspirasyon ng kababaihan

Bagay na bagay kay Gretchen Ho ang title na ‘woman in action’. Dahil noon pa mang atleta siya, maaksiyon na talaga ang buhay niya.

Ngayong isa na nga siyang respetadong news anchor, sports host, muli nga niyang ipakikilala ang sarili sa isang proyekto at advocacy na nagbunga ng malaking pagbabago sa buhay ng mga tao.

Abangan ang paglalakbay ni Gretchen sa kanyang bagong infotainment show na ‘Woman In Action’, kung saan dadayo siya sa iba’t ibang lugar hindi lamang para tuklasin ang magagandang tanawin kundi para ibahagi ang mga naiibang kwento ng bawat komunidad at magbigay inspirasyon sa mga tao para umaksyon at tumulong sa sitwasyon ng mga tao sa bawat lugar.

“I’ve found that traveling is best done by going off the beaten path. As a runner, I’ve made it a point to run in each destination I go to, and the streets always reveal something that tourist destinations won’t. It’s in connecting with the people that we really understand and learn about a place. What you will find in this show is not just a sense of adventure, but also a desire to create sustainable impact everywhere we go. That impact isn’t a one-way street though, as we, together with the audiences, seek to be moved and changed by what we see, hear and know,” sabi ni Gretchen.

Simula Oct. 1, dadalhin tayo ni Gretchen sa isang nakaka-engganyong paglalakbay at pagtuklas. Sa pinagsamang hilig ni Gretchen sa travel, adventure, at serbisyo publiko, tatalakayin sa kanyang bagong show ang mga sitwasyon sa mga lugar mula sa mga kuwento ng iba’t ibang indibidwal at komunidad.

Tunay ngang isang Woman in Action si Gretchen, mula pa sa kanyang college volleyball days hanggang sa kanyang kasalukuyang hosting career. Dahil sa kanyang dedikasyon at pagmamahal sa kanyang ginagawa, siya ay nagsisilbing isang icon para sa mga empowered women ng bagong henerasyon.

Ang tagumpay ng kanyang kampanyang #DonateABikeSaveAJob ay nakatulong sa isang libong pamilya dahil sa mahigit 1,500 na bisikletang naipamigay sa mga frontliners at manggagawa noong kasagsagan ng pandemya.

Isang inspirasyon si Gretchen sa mga kababaihan na manatiling tapat sa kanilang tungkulin, pagtibayin ang lakas ng loob, at pagtagumpayan ang kanilang mga pangarap.

Tutukan ang ‘Woman In Action’, 7:30pm sa One News via Cignal, available on CH. 8 SD at CH. 250 HD. Mapapanood din ang Woman in Action sa SatLite Channel 60 at sa Cignal Play app. Mapapanood din ito kinabukasan sa One PH, Channel 1, 8:00 pm.