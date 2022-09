Althea feeling Barbie doll sa debut

Hands-on ang Sparkle teen na si Althea Ablan sa kanyang nalalapit na 18th birthday party.

Nais niyang matupad ang wish na magkaroon ng bonggang debut celebration dahil tatlong taon daw siyang hindi nagkaroon ng birthday party dahil sa pandemic.

“Noong nag-15,16, 17 ako, nasa lock-in ako, so hindi ako nag-celebrate ng birthday ko kaya sabi ko gusto ko matuloy ‘tong 18th birthday ko tapos celebrate talaga with mga love ones ko and siyempre family ko,” sey pa ng star ng Prima Donnas.

Si Althea mismo ang nakipag-usap sa mga nag-aasikaso ng venue at kung ano ang tema ng kanyang debut. Pati ang pagkain na ise-serve sa kanyang mga imbitadong guests ay mabusisi niyang pinili at tinikman.

Ang kanyang isusuot na gowns naman ay nagbigay siya ng ideas sa designer sa look na gusto niya.

Naglabas na nga ng pre-debut photoshoot si Althea na mala-Barbie doll ang peg. Dominant ang kulay na pink sa kanyang mga photos kaya malamang na different shades of pink ang makikita sa kanyang debut party.