AlDub balik ‘Bulaga’ Ryzza Mae super tili, habol sa SB19

Lakas tama pala si Ryzza Mae Dizon sa SB19, lalo na kina Stell, Pablo, ha!

Grabe ang pagka-fan girl niya sa grupo, na binubuo nga nina Stell, Justin, Felip, Pablo, Josh.

Aba, dahil nag-guest nga ang SB19 sa Eat Bulaga, maaga pa lang ay nasa studio na si Ryzza Mae. At kaloka, na sa halip na tumambay sa dressing room ng mga host, mas bet niyang tumambay sa labas/hallway na malapit sa dressing room/pinto ng mga guest, tulad nga ng SB19.

Na kapag nagbubukas ang pinto, at may lumalabas, biglang tumitili si Ryzza Mae, sa pag-asang ang idol niya ang lalabas, ha!

At yes, noong mag-perform ang SB19, sinadya talaga ni Ryzza Mae na lumabas, tumambay sa dance floor, para tumili nang tumili, makikanta, habang nanonood.

Kitang-kita mo nga ang mga ordinaryong fan kay Ryzza Mae, na hindi inisip na isa rin siyang artista, ha! Well, katuwa naman ang ganito, na sa kapwa mo Pinoy ka nagpapaka-fangirl, ha!

At hindi pa nagkasya si Aleng Maliit, ha! Dahil noong matapos mag-perform ang SB19, talagang pumuwesto sya sa daan, para mapansin siya. At wagi naman siya, dahil nakapag-appear sila ng idol niyang si Stell, na ang tawag naman niya ay Kuya Stell. Pero ang chika nga rin talaga, si Pablo rin daw ang bet ni Ryzza Mae.

At hindi pa natapos doon, dahil tumakbo, humabol pa rin siya sa SB19. Panalo, di ba?

Sey nga ng mga netizen:

“Ang cute mag-fan girl ni Ryzza Mae.”

“Ang cute na artista ka na, fangirl ka pa talaga! Hindi tulad sa iba na clout chaser lang.”

“Kalma ka lang Ryzza! Hahaha!”

Well, typical teenager nga si Ryzza, na kahit sikat din siya, basta may idol siya, gagawin niya ang lahat mapansin lang, makadikit sa kanila.

Anyway, trending din ang AlDub, dahil sabi nga nila, after a long time raw, nanood ulit sila ng Eat Bulaga, at dahil ‘yon sa SB19, ha! (Dondon Sermino)