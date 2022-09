Yu, Letran ariba vs Benilde

BUMIDA si Fran Louie Yu ng mahalagang 12 points, 9 rebounds at tig-6 assists at steals nang dungisan ng ng defending champion Letran Knights ang Saint Benilde Blazers via 81-75 win sa 98th National Collegiate Athletic Association Season seniors basketball tourney elims Biyernes ng hapon sa The Arena, San Juan.

Kasapakat niya si Brent Paraiso na naka-25 markers para masolo ng CSJL ang tersera sa 2-1 win-loss record at patablahin ang Lyceum Pirates sa CSB sa liderato sa 3-1.

“I challenged the boys na ‘wag na maulit yung nangyari last game,” saad ni coach Muralla-based squad coach Bonnie Tan.

Dehins naisalba ni Will Allen Gozum ang Blazers kahit trumabaho ng 23 pts at 10 rebs. (Elech Dawa)