Tomboyan na ba? Jane, Janella may malisya ang lambingan, titigan

Iba rin talaga ang mga fan ngayon.

Tanggap na tanggap na nila ang mga tandem sa TV, series, movies, na parehong babae ang mga bida.

Di ba nga, ang daming kinilig kina Janine Gutierrez, Lovi Poe, dahil magdyowa ang role nila sa ‘Sleep with Me’.

Pero heto na naman ang mga fan, nakaisip na naman sila ng pa-trending na JaneNella. Obyus na sina Jane de Leon, Janella Salvador ang tinutukoy nila.

Sina Jane, Janella ang matinding magkalaban sa ‘Darna’ bilang si Darna/Narda nga si Jane, at si Valentina/Regina naman si Janella.

Iba rin kasi ang yakapan nina Jane at Janella sa ‘Darna’. At hindi nga pinalalampas `yon ng mga fan, na feeling nila, puwede ring magka-love team ang dalawa, ha! Kaya nga nabuo ang JaneNella. Hahahaha!

Sabi ng mga fan:

“I love the way Regine hold Narda’s waist. DarLentina is blooming!”

“The way she says Narda’s name with pure affection!”

“Narda the only person who can make Regina smile like this.”

“Every episode just proves na si Regina lang ang worthy ng any form of relationship with Narda, because her love for Narda is not driven by ego or some masculine urge to feel superior.”

“Yung kilig after may-eye contact sina Jane at Janella. What’s this behavior?”

“They are so cute. How can you not ship them?”

“Why are they look at each other like they have a secret relationship together and they’re hiding it from Noah like? Look at that side eye and smirk.”

“The very jolly girlfriend, and the always galit na girlfriend.”

Well, may mga gumawa na nga ng video nina Jane at Janella na ang background ay rainbow, na alam naman nating lahat na pang-LGBTQ+ community, di ba?

Kaloka, di ba?

Ang magkalaban, ginagawan ng love angel. Hahaha!