SPED program hahanapan pondo ng Kongreso

Tiniyak ng isang mambabatas na mabibigyan ng pondo ang Special Education (SPED) program na tila napabayaan ng Department of Education (DepEd) kaya gagawa ng paraan ang Kongreso na mapondohan ito.

Ayon kay Pasig City Rep. Roman Romulo, chairperson ng House committee on basic education and culture, napakaraming mambabatas ang gusto ay inclusive education at walang maiiwan na mag-aaral kung kaya’t sisiguraduhin ng Kongreso na makahanap ng pondo para magpatuloy ang SPED program.

Hindi kasi binigyan ng pondo ang SPED program sa ilalim ng 2023 National Expenditure Program (NEP) ang SPED. Sabi ng Department of Budget and Management nabigo ang DepEd na magsumite ng mga dokumentasyon para sa hinihininging pondo.