Sotto, 36ers wow sa Blitz

Kinumpleto ni Kai Zachary Sotto at Adelaide 36rs ang pagwalis sa mga karibal upang pamayagpagan ang 45th Australia’s National Basketball League 2022 Blitz pre-season annual tournament tampok ang pagtumba sa Illawarra Hawks, 84-77, Huwebes ng gabi sa Darwin Basketball Facility sa Darwin, Northern Territory.

Naglaro lang ang 20-anyos, 7-foot-3 Pinoy cage phenom ng 10 minuto at 21 segudo, pero nakapag-ambag ng 6 points sa 3-of-5 shooting na may tig-1 rebound at steal mula sa bench.

Kinaldag din ng 36ers ang Tasmania JackJumpers noong Lunes, 87-79, at ang S.E. Melbourne Phoenix noong Setyembre 16, 84-76.

Patungo sa Blitz, tumaob ang 36ers kontra Perth Wildcats nang dalawang beses noong Set. 11, 97-91, Set. 9, 98-87, sa una sa apat nanakatakda nilang pre-season game.

Ang dalawa pang pre-season game ni Sotto at kanyang team ay sa National Basketball Association squad sa pagdayo sa United States – Phoenix Suns at Oklahoma City Thunder sa Oktubre 2 at 6 bago magbukas ang NBL regular season sa Okt. 1.

Sa Okt. 13 pa unang laban ng Adelaide sa JackJumpers para sa regular season. (Lito Oredo)