Sofia, Allen nagpakilig sa book fair

Nagpakilig ang AlFia loveteam o kilala rin na Team Jolly na sina Sofia Pablo at Allen Ansay sa naganap na Manila International Book Fair para sa exclusive sneak-peek ng trailer ng kanilang bagong kilig series na LUV IS: Caught In His Arms.



Adapted sa Wattpad series ni Ventre Canard ang malapit nang mapanood na kilig-serye sa GMA.

Bukod kina Sofia at Allen, kasama rin nila ang iba pang co-stars nila sa meet-and-greet event ang Sparkada Boys na sina Vince Maristela, Michael Sager, Sean Lucas, at Raheel Bhyria.

Natuwa naman si Sofia na malakas pa rin ang suporta ng fans nila ni Allen. After nga naman ng Raya Sirena, hinintay ng kanilang fans ang LUV IS.

“Ramdam na ramdam po namin ‘yung suporta nila, para ipakita ‘yung suporta at pagmamahal hindi lamang sa amin kundi para na rin sa author kay Ventre Canard, lalo ngayon na nag-face reveal na siya. Kung wala kayo, wala rin kami. So, maraming salamat and we love you all,” sey ni Sofia.

Sinegundahan naman ito ni Allen: “Basta ang masasabi lang po namin na super excited kami na mapanood nila itong LUV IS: Caught In His Arms”.

Gaganap ang Sparkle Sweethearts na sina Sofia at Allen sa LUV IS: Caught In His Arms bilang sina Florence at Nero. (Ruel Mendoza)