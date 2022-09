Sec Trixie: CPP-NPA `di pa lusot sa terrorism law

Marami pang legal na remedyo ang gobyerno sa korte para sa naibasurang petisyon na humihiling na ideklarang terorista ang Communist Party of the Philippines-New People’s Army (CPP-NPA), ayon kay Press Secretary Trixie Cruz-Angeles.

Sabi ni Angeles, hindi pa nila nakita at nabasa ang naging desisyon ng korte subalit kumpiyansa siyang may mga magagawa pa ang gobyerno hinggil sa isyu lalo na at hindi pa naman pinal ang desisyon.

“Actually since the decision is not yet final and this is an RTC decision, marami pang available remedies ang ating gobyerno. But we also want to see `no the details on this one,” ani Angeles.

Sinabi ni Angeles na malayo-layo pa ang tatakbuhin ng kaso kaya titingnan at pag-aaralan ng ehekutibo ang mga gagawing hakbang hinggil dito.

“Who filed the case? Under what law? Because I understand this might have been filed under the Human Security Act rather than the Terrorism Act. So these details are still not available to us so it would be improper to comment right now. So let’s see. RTC kasi ito. Under the Terrorism Act, it would have been filed with the Court of Appeals,” dagdag ni Angeles.

Aalamin aniya ng mga abogado ng gobyerno ang nilalaman ng desisyon ng korte para matukoy kung anong legal na remedyo ang ilalarga laban sa kilusang komunista. (Aileen Taliping)