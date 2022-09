Reyes petmalu sa U-11 chess

NAGKAMPEON si National Master Oshrie Jhames Reyes sa natapos nitong Miyerkoles na National Youth and Schools Chess Championships Under-11 Open Grand Finals sa Dapitan City Cultural Complex sa Zamboanga del Norte.

Umiskor ang 11 taong-gulang na manlalaro ng 9.5 points sa 11 rounds para isubi ang P5K premyo at tropeo sa walong araw na kaganapang pinagkaabalahan ni Dapitan Mayor Seth Frederick Jalosjos.

Pinagpipisak ni Reyes, Grade 6 sa Sta. Rita College-Pampanga, sina Ran Zeth Marco Magallanes, Christian Tolosa, Ronell Jose Co, Sebastian Marbas, Nil Jeschel Nahbi Gamba, Jaden Cedric Abesamis, Jan Reo Serenuela, Pat Ferdolf Macabulos at Jan Calvin Abesamis.

Tabla siya kay Mar Aviel Carredo sa final round.

“Our hope in the NCFP is to produce future national team players and champions,” sey ni national coach/ tournament director Grandmaster Jayson Gonzales na siya ring chief executive officer ng National Chess Federation of the Philippines .

Puntirya ni Reyes ang Fide Master title sa 6th Eastern Asia (ASEAN) Youth Chess Championship sa Nobyembre 4-13 sa Bangkok. (Elech Dawa)