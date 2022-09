POGO palayasin na sa bansa

Taong 2020 pa lang, “PAY UP AND PACK UP” na ang paulit-ulit nating panawagan tungkol sa mga POGO sa Pilipinas. Sa katunayan, dapat matagal na silang pinaalis sa bansa.

Noong 2020, naghain ako ng isang resolusyon sa Senado na huwag hayaang magpatuloy ang mga operasyon ng POGO dahil sa masamang epekto nito sa ating lipunan at mamamayan. Bilang Tagapangulo ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, nagsagawa tayo ng mga pagdinig para tingnan ang koneksyon ng pag-usbong ng industriya ng POGO sa pagtaas ng mga kaso ng prostitusyon at human trafficking sa bansa.

Napakamakabuluhan ng resulta ng mga pagdinig na ito at humantong sa amin sa parehong konklusyon: mas maraming masamang dulot ang mga POGO kaysa sa benepisyo nito sa ating ekonomiya.

Klaro sa mga dati nang pagdinig na maging menor de edad ay nagiging biktima ng pang-aabuso at karahasan ng mga Chinese nationals na nagtratrabaho sa mga POGO. Dahil rin sa POGO, nagkaroon ng mas malalim at malawak na korapsyon sa Bureau of Immigration, kung saan naibunyag ng kumite ko ang pastillas scam, at naging bulnerable ang ating mga borders. Bukod pa dito, bilyun-bilyon na nga ang utang nilang buwis at patuloy silang hindi nagbabayad at nagpapasingil. Sabit pa sila sa napakaraming krimen.

Kung maaalala ninyo ang pastillas scheme, diyan sa mga hearing na iyon ito nabunyag. May mga biktima rin ng prostitusyon na lumapit sa atin at nagpatotoo na ang kanilang mga abuser ay parokyano ng mga POGO. Si Ivy naman na isang Taiwanese national, natulungan nating makauwi muli sa kanilang bansa matapos na abusuhin at sapilitang pagtrabahuin sa isang POGO company.

Napakaraming reports na rin ng “huli-dap” o arrest and extortion activities ang dala ng POGO sa bansa. Ang mga kasapi ng industriyang ito ay nagkikidnapan, nagkakasuhan, tapos nag-aaregluhan pa di umano kasama ang mga law enforcement authorities. Kung hindi mapahinto ang POGO ngayon, uulit at uulit lang ang mga krimen na lumalaganap sa ating lipunan. At kamukat-mukat natin, baka kahit inosenteng mga Pilipino ay madawit sa mga kawalang-galang ng mga ito sa ating batas.

Pagkatapos ng imbestigasyon at pagdinig tungkol sa mga krimeng dala ng POGO, mariin kong sinabi sa ating committee report na ang POGO bilang national policy ay dapat na muling repasuhin. Natutuwa ako na may mga kasama tayong nananawagan ngayon para sa tuluyan nang pagbabawal ng mga POGO.

Walang magandang naidulot ang mga POGO sa ating bansa. Palayasin na dapat sila sa lalong madaling panahon.