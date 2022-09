Piolo bibigyan ng negosyo ni Rhea Tan

Sa edad ni Piolo Pascual na 45 ay marami pa rin ang nahuhumaling sa kanya, ha! Eh, napakatikas, makisig pa rin naman kasi niya.

Na kahit anong intriga ang ibato mo sa kanya ay tinatawanan na lang niya, ha! At sa estado nga niya ngayon, wala pa ring pinagbago si Papa P na mabait pa rin at very humble. At higit sa lahat, walang halong kaplastikan kung makisama.

Maraming nagtatanong kung wala ba siyang balak na magka-pamilya. Ang tanging sagot lang niya ay masaya siya sa kinalalagyan niya ngayon, at dadating na lang daw ‘yun kung ipagkakaloob sa kanya ng kapalaran.

Pero sa ngayon ay nasanay na raw siyang mag-isa sa buhay.

Naka-chikahan ko si Piolo sa contract renewal niya bilang ambassador ng Beautederm Corporation, na kung saan ay brand na set of oral care essentials na Koreisu Family Toothpaste, Koreisu Whitening Toothpaste nga ang pinagmamalaki niya sa lahat.

Ayon kay Ms. Rhea Anicoche Tan, kung hindi raw nagpandemya ay noon pa dapat ginawa ang contract renewal ni Piolo.

Sobrang kilig nga si Rhea kay Papa P na halos kaedad na niya. Napa-‘I Love You Piolo’ nga raw siya noong makita niya ito.

Sa sobrang tuwa rin ni Rhea ay bibigyan daw niya ng franchise si Piolo sa Batangas kung saan may beach house si Piolo. Tuwang tuwa naman siyempre si Papa P.

Well, kaya naman sobrang bless ni Rhea, at lalo siyang umuunlad, o ang Beautederm Corporation, ay dahil marami siyang tinutulungang mga scholars, bukod pa sa mga empleyado niya.

Sobrang generous din niya sa entertainment journalist na tuwing may presscon ay laging parang Christmas Party dahil umuulan ng pa-raffle.

Bong, Lani sa banyo nagba-bonding

Sa kaarawan ni Sen. Bong Revilla sa September 25 ay may malaking pasabog nga sa mga kababayan natin. Gaya noong isang taon na kung saan ay nagpa- raffle siya ng cash and goods, ngayon ay mas bongga na.

Imagine, bukod sa mga cash na minor prizes lang ay may dalawang kotse, sampung motor, pa siyang ipara-raffle, ha!

Ayon sa butihing Senador ay pasasalamat niya ito sa malaking blessing na ibinibigay ng Panginoon sa pamilya nila. Nararapat lang daw na mag-share siya ng blessing.

Hinikayat din niya ang mga nakakaangat sa buhay, na mag-share rin ng kanilang blessing, dahil hindi naman daw nila `yon madadala sa hukay. Oo nga naman!

Anyway, halos lahat nga ng mga Revilla ay nasa public service na, ha! Si Lani Mercado ay congressman. Ganun din sina Jolo Revilla, Bryan Revilla. Si Ram naman ay board member.

Kaya sabi nga ni Cong. Lani ay sa banyo na lang sila ni Sen. Bong nagkikita dahil pareho nga silang busy dahil sa rami ng kanilang mga trabaho.

Siyanga pala, maayos na si Sen. Bong after maospital, dahil nagkaroon ng mga bato ang kidney niya. Bigla na lang daw siyang namilipit sa sakit kaya itinakbo agad siya sa St. Luke’s, BGC.

Mabuti na lang at hindi at hindi na siya kailangan operahan at may bago na raw technology ngayon na nagtutunaw ng mga stone gamit.

Kaya ngayon lang daw siya uli nakakapag-gym para bumalik ang magandang porma ng katawan.

Anyway, ang ‘Alyas Pogi’ pala ang bagong show ni Sen. Bong sa GMA. Pero sa 2023 pa raw ang taping nila.