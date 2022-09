Ong ibibida Lady Cards

Mga laro ngayon

(Rizal Memorial Coliseum)

12 nn UE vs MU

2 pm SBU vs UPH

4 pm CSB vs FEU

6 pm AdU vs UST

SASANDALAN ng Mapua Lady Cardinals si 97th National Collegiate Athletic Association 2022 women’s volleyball tournament 2nd Best Middle Blocker Alyanna Nicole Ong sa asintang pasabog kontra UE Lady Warriors sa siklab ngayong Sabado ng 1st Shakey’s Super League 2022 Collegiate Pre-Season Tournament sa Rizal Memorial Coliseum sa Malate, Manila.

Ganap na alas-12:00 ng tanghali ang salpukang MU at UE sa nagbabalik pagkapahinga ng anim na taong liga na may 18 kasaling team at tatagal hanggang Nobyembre 28.

Unang pagkakataon na magtutuos ang Muralla-based volleybelles at mga taga-Recto. Pumanlima ang Cards sa kanilang 10 team na liga noong Hunyo samantalamang pumampito ang Warriors sa 84th University Athletic Association of the Philippines 2022 sa parehas na buwan.

Patungo sa laban sa UE, sumabak ang Mapua sa pro team Chery Tiggo, ayon sa isang post Biyernes ni Cards coach Clarence Esteban.

Toka sa alas-2:00 ng hapon ang hambalusan ng pumampito sa NCAA na Perpetual Help Lady Altas at pumangwalong San Beda Red Spikers sa apat na nanakalinya sa unang araw ng hostilidad. (Lito Oredo)