Ogie kay Willie: Hindi lang ikaw ang anak ng Diyos

Muling nagbigay ng pahayag si Ogie Diaz sa kanyang YouTube channel patungkol kay Willie Revillame.

Dahil nga ito sa reaksiyon ni Willie sa naging post ni Ogie tungkol sa performance ni Toni Gonzaga sa ALLTV. Bahagi ng reaksiyon ni Willie, ‘yung bakit daw pinupupuna pa ang pagkakamali nila.

Sinagot na ito sa naunang vlog ni Ogie na, “Ano ba ang pinupuna, hindi ba ‘yung mali?”

At ngayon, dinugtungan pa niya na base rin daw sa mga reaksiyon ng ilang netizen, eh, si Willie nga raw kahit on-air, pinupuna at napapagalitan ang mga staff niya kapag may mali.

At sabi pa ni Ogie, “’Yun nga ang sinasabi ko na kapag marunong kang mamuna, dapat marunong kang tumanggap ng puna.

“Kumbaga, hindi lang ikaw ang anak ng Diyos para marunong kang pumuna. Dapat, marunong ka rin tumanggap ng puna. Katulad namin, hindi niyo alam kung gaanong atake ang pinapakawalan against us, pero kami, okay lang, kabit-balikat, ‘di ba?

“Eh, gano’n talaga, ikaw ang napapanood, ikaw rin ang sisitahin. Ikaw rin ang pupurihin kapag may kapuri-puri.”

Dugtong pa niya, “Wala namang isyu sa amin na namimigay ng pera si Kuya Wil or tumutulong siya sa kanyang mga kapwa. Eh, ‘yun ang kanyang programa, namimigay ng mga pa-premyo. Kung paano rin naman, wala kaming gano’ng show, pero kami, meron din kaming mga sinusuportahan na mga foundation.”

Itinanggi rin ni Ogie na nagpapansin lang siya dahil gusto raw niyang mabigyan ng show sa ALLTV. Hindi raw ito totoo dahil masaya na raw siya sa kayang mga YouTube channels, ang pagkakaroon ng show sa telebisyon ay bonus na lang sa kanya.

Megan Young lantaran na pagka-adik

Nilamon na si Megan Young ng K-pop, ang pinakasikat na Korean boy group sa buong mundo na BTS. As in, parang na-divert o siguro mas tamang sabihin na nagdadagan ang addiction nito.

Mula sa mga online games, heto’t talagang lulong na lulong na si Megan bilang isang Army, ang tawag sa mga BTS fan.

Kung matatandaan, dalawang beses itong nagpunta ng South Korea habang nagti-taping pa si Mikael Daez ng “Running Man PH.”

At ngayon naman, katulad ng ibang Army, talagang namimili at nangongolekta na ito ng mga BTS merchandise.

Siguradong biro lang naman ni Mikael na suko na raw siya sa kabibili ng mga merchandise ni Megan. At lagi na rin nilang topic halos na mag-asawa ay puro BTS, huh!

Gagawin na lang daw ni Mikael, tatapatan na lang niya ang mga binibiling merchandise ni Megan kung may merch din ang paborito naman niyang Korean actress na si Kim da Mi o si Nayeon.

Sey ni Mikael, “Suko na ako. Hindi ko na alam anong gagawin ko sa aking army-merch-buying-wife. Sa sobrang di ko alam, kumulot na yung buhok ko.

“I think I will fight fire with fire. Marami bang merch si Kim da Mi or Nayeon? Pls. budol me now haha.”

At saka nag-hashtag si Mikael na seryoso raw, bakit daw parang unli merch ang pagdating ng mga packages sa bahay nila at sey pa rin niya, “My credit card bills is shaking.”