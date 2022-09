Miller pasiklab sa FiberXers

Mga laro ngayong Sabado

(MOA Arena)

4:30 pm – Bay Area vs NorthPort

6:45 pm – Phoenix vs Blackwater

AGAD nagpamalas husay ang Converge import na si Quincy Miller sa pagkolekta ng 38 puntos, 16 rebounds, 1 assist, at 3 blocks upang bigyan ng magarbong binyag si FiberXers coach Aldin Ayo sa 124-110 pagdiskaril kontra Terrfafirma sa 47th Philippine Basketball Association 2022 Commissioners’s Cup elims Biyernes sa PhilSports Arena sa Pasig.

Kumawala sa third quarter ang Converge upang ibigay kay Ayo ang biggest win margin para sa PBA debut ng isang bagong coach sapul nang maitala ni Topex Robinson ng Phoenix Super LPG ang 116-98 laban sa Meralco noong 2020 Philippine Cup Clark bubble.

Tumulong sa Converge sina Maverick Ahanmisi na may 18 markers, Justin Arana na naka- 13, Alec Stockton at Jeron Teng na umiskor ng tig-11, at Aljun Melecio na may 10.

Itinarak ng Converge, ang No. 1 sa nakaraaang PH Cup bench scoring, ang 18 puntos na abante tungo sa pagsungkit sa panalo at pagsalo sa tuktok sa NorthPort at Bay Area Dragons.

Ang 124 pts. ay team season high para sa Converge kung saan huli itong nakaabot sa pinakamataas na iskor sa 112-108 panalo kotnra NLEX nitong Hulyo 7 sa Big Dome. Lito Oredo