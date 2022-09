Martin hawak na ng Viva

Tumawid-bakod na nga ba si Martin Nievera? Ang Viva Artists Agency (VVA) na nga kaya ang hahawak ng kanyang career?

Sa isang post kasi sa Instagram ng Viva Artist Agency ay sinabi nitong nagbalik na sa kanila ang veteran host at singer.

“We’re glad you’re home. Welcome back, @martinnievera,” caption ng VAA kung saan makikita si Martin kasama si Viva boss Vic del Rosario Jr.

“Join us on November 19 at The Theatre at Solaire to celebrate Martin’s 40 years of classic hits. Tickets are available soon,” ayon pa sa naturang post.

Kamakailan ay nangako si Martin na hinding-hindi niya iiwan ang ABS-CBN kasunod ng mga tsismis na may nag-ooffer diumano sa kanya na lumipat na ng network.

“For me, loyalty is everything. Everything.

“Again, let me repeat, I’ve been offered many times, lots of money. Maybe I’m an idiot for being so loyal. But somewhere, somewhere down the road, it’s gonna pay off,” sagot noon ni Martin sa ilang reporters.

Nagbitiw pa umano siya ng salita kay Cory Vidanes ng ABS-CBN na hanggang hukay ay hinding-hindi siya lilipat ng network dahil ramdam umano niya ang pagpapahalaga sa kanya dito.

O, baka naman ang music career lang ni Martin ang hahawakan ng Viva? Sa katunayan, ang latest single niyang “Smile Again” ay under Viva Records. (Batuts Lopez)