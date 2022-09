Malacañang tikom pa sa werpa ni Rodriguez

Tumangging magkomento ang Malacanang sa bagong puwesto ni dating Executive Secretary Victor Rodriguez bilang chief of staff ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

Sinabi ni Press Secretary Trixie Cruz-Angeles sa kanyang press briefing sa New York City na mas mainam na hintayin munang mailabas ang Administrative Order no. 1 bago siya maglabas ng pahayag sa bagong posisyon ni Rodriguez.

Tumanggi ring sagutin ni Angeles ang tanong kung hindi ba taliwas sa adhikain ng administrasyon na pagbabawas sa burukrasya ang pagbuo ng Office of the Chief of Staff para kay Rodriguez.

Sinabi ng kalihim na masasagot lamang ito sa sandaling mailabas ang administrative order dahil wala siyang impormasyon kung paano nabuo ang tanggapan para kay Rodriguez.

Samantala, kinumpirma ni Angeles na may ilang pangalan na ang kinokonsidera ng Malacañang para ipalit sa binakanteng puwesto ni Rodriguez subalit hindi pa maaring isapubliko sa ngayon.(Aileen Taliping/Prince Golez)