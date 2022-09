Kuya Kim ginamit sa panloloko

Itinanggi ni Kuya Kim Atienza na nag-eendorso siya ng isang device na nakatutulong upang mapababa ang bill sa kuryente. Pinag-iingat niya ang mga netizen sa pagtangkilik sa mga ganoong tipo ng device.

“Do not buy this. IT WILL BURN YOUR HOUSE and it doesn’t work. I DO NOT endorse this product,” paglilinaw ng Kapuso host.

Sadyang nakakapag-anyaya ang naturang patalastas sa social media kung saan makikita sa photo si Kuya Kim as endorser nito.

“Bakit kailangan magtiis sa mataas na singil ng kuryente. Kung kaya naman pababain ito? Be smart and save money,” ayon sa paanyaya ng isang Facebook page na ini-screen shot ni Kuya Kim.

Nilagyan niya ito ng malaking ekis, tanda na wala siyang kinalaman doon at isa itong uri ng panloloko o scam.

Baka raw sa pag-iwas natin sa mataas na bill sa kuryente, ang mangyari pa ay masunog ang bahay dahil hindi advisable na pumatol sa isang device na hindi rekomendado.

Isa pa, tiyak na kapag nabasa ito ng mga electric company ay hindi rin sila sasang-ayon sa produkto.

Kaya mabuti na rin na ibinisto ni Kuya Kim ang naturang fake ad o produkto. (Batuts Lopez)