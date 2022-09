Three times the fun at kilig ang handog nina Joross Gamboa at Roxanne Guinoo-Yap sa pag-welcome nila ng kanilang unang baby sa season 3 ng iWantTFC original series na “Hoy, Love You.”

Mapapanood ito nang libre sa iWantTFC app (iOs and Android) at website (iwanttfc.com) ngayong Setyembre 30. Libre rin ang lahat ng episodes ng seasons 1 at 2 na available pa rin sa iWantTFC.

Sabik na sina Jules (Joross) at Marge (Roxanne) na madagdagan ang kanilang pamilya ngunit masusubukan ang kanilang relasyon nang malaman nilang maselan ang pagbubuntis ni Marge. Kahit na nahihirapang pagsabayin ang trabaho at pamilya, gagawin naman ni Jules ang lahat para alagaan ang kanyang misis.

Madadagdagan ang problema ng mag-asawa dahil kay Richard (Dominic Ochoa), ang ex ni Marge na magiging kakompetisyon din ni Jules sa bago niyang negosyo. Bukod sa pangingialam ni Richard, makikisawsaw din sina Elizabeth (Carmi Martin) at Malu (Keanna Reeves), ang mga nanay nina Marge at Jules, dahil pagtatalunan nila ang mga pamahiin sa pagbubuntis ni Marge. (Dondon Sermino)