Jim Brickman nag-request ng duet kay Sarah

Nakatakdang mag-duet sina Sarah Geronimo at American singer-songwriter na si Jim Brickman sa isang special number sa “ASAP Natin ‘To” ng Kapamilya network.

“MUST-SEE! A winning musical treat from Popstar Royalty Sarah Geronimo with Matteo Guidicelli and International Music Icon Jim Brickman on Sarah G Specials!” post ng Instagram account ng “ASAP Natin ‘To”.

Sa IG reel na iyon, makikitang tumawag si Jim kina Sarah at Matteo at nag-request na sana’y maka-duet niya ang Popstar Royalty sa isa sa kanyang hit song.

“So I was thinking of doing a very special version of my song. Would you wanna sing it with me?” say ng veteran singer.

Mukhang ang hit song niyang “The Gift” ang kakantahin ng dalawa dahil iyon ang background music sa teaser na iyon.

Sa original song na iyon ay kasama ni Jim sina Collin Raye at Susan Ashton.

Mapapanood ang collab ng dalawang bigating singer along with Matteo sa Linggo, Setyembre 25, sa Sunday variety show na “ASAP Natin ‘To” ng Kapamilya channel. (Batuts Lopez)