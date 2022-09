“We have a right to protest for what is right. That’s all we can do. There are people hurting, there are people suffering, so we have an obligation, a mandate, to do something.”

— John Lewis

50 taon matapos ang deklarasyon ng Batas Militar , saan patungo ang bansang Pilipinas ?

Para sa administrasyon ni Makoy , kailangan ito para masawata ang banta ng komunismo .

Sa panig ng oposisyon , layon nitong mapalawig pa sa kanyang puwesto si Makoy .

Magkaiba man ang interes ng magkabilang panig , iisang bagay ang di maaaring maipikit ang ating mga mata sa mahabang panahon – ang mga biktima ng Martial Law .

Batay sa dokumentasyon ng Amnesty International, Task Force Detainees of the Philippines, at iba’t ibang human rights monitoring entities, naniniwala ang mga historians na sa ilalim ng diktadurang Marcos , mayroong

- 3,257 na biktima extrajudicial killings ; - 35,000 dokumentadong tortyur ; - 77 'nawala' ; - at 70,000 pagkakakulong.

Yan ang hindi na mababago. Hindi na maibabalik ang buhay.

Ang tagumpay o ikapapahamak nating lahat ay nakasuhay kung papaano natin babalikan ang mga mali ng nakaraan at gamitin itong aral para hindi na maligaw sa hinaharap .

Kung kakalimutan na lang ang mga naging pang-aabuso sa mamamayan ng nakaraang mga gobyerno , walang makakapigil na maranasan muli ito ng kasalukuyan at susunod na henerasyon .

Hindi na maibabalik pa ang mga nawalang buhay . Hindi na maibabalik pa ang mga naputol na pangarap . Hindi na maibabalik pa sa normal ang mga inalisan ng pag-asa .

Kawalan ng katarungan ang hindi pagtanggap sa kamalian . Mas kawalan ng katarungan ang hindi paghingi ng kapatawaran .

Pero hindi pa huli ang lahat at may lakas pang makatayo mula sa pagkakasadlak sa kahapon . Panahon na lamang ang magiging hadlang para ito ay maisalatuparan .

May dalawang kapangyarihan tayo bilang tao – ang buksan ang ating isip at buksan ang ating mga damdamin .

Mabibigo tayong maunawaan ang lahat kung ang mananaig ay kahambugan at pagiging makasarili .

Palayain natin ang isa’t isa . Nasa bawat mamamayan ang lakas para hindi manumbalik sa kadiliman at pagsikil sa kalayaan .

Pilipinas muna . 🇵🇭

Walang personalan.