DTI tinukuran taas-presyo ng mga noche buena item

Tiniyak ng DTI na sakto lang ang itinaas sa presyo ng ilang pagkaing pang-noche Buena.

Ayon kay DTI Undersecretary Ruth Castelo, batid naman ng ahensya na mataas ang presyo ng mga raw material kaya tama lamang na magtaas ng presyo sa ilang produkto.

Hiniling din ng DTI sa mga manufacturer na hanggang 10 porsiyento lamang ang gawing taas-presyo subalit may ilang produkto aniya na hindi maiwasan na mas mataas ang dagdag presyo.

“Lahat ng Christmas products nung 2020, dahil naka-pandemic tayo, ay hindi gumalaw ang presyo nun. Nung 2021, mayroon mga konti pa ring manufacturers ang gumalaw, konti lang dahil pandemic pa rin, and siyempre yung competition, iniingatan kasi pag nagtaas sila ng presyo, ang tendency `yung mga tao pupunta dun sa hindi nagtaas or sa may mababang presyo,” ani Castelo.

Sinabi pa ni Castelo na marami pa rin namang produkto ang hindi pa nagtaas ng presyo dahil mayroon pang stock tulad ng de-lata. (Betchai Julian)