Donny proud boyfriend: Belle kinumpara kay Korean superstar Song Hyekyo

Super proud boyfriend (?) si Donny Pangilinan kay Belle Mariano, ha!

Makikita nga sa Instagram story niya ang photo ni Belle, na may hawak na bulaklak, habang nagsasalita sa stage ng South Korea, para tanggapin ang kanyang award na ‘Outstanding Asian Star’ na parangal ng Seoul International Drama Awards 2022, ha!

“This is your day. So proud of you Belle Mariano. More to come!” sabi ni Donny.

Well, sino ba naman ang hindi magiging proud, na ang ka-partner mo (sa buhay?), pinanggigigilan ng mga Koreano ang kagandahan, ha! Kitang-kita nga kung paano titigan ng mga Koreano ang beauty ni Belle, na sa totoo lang ay halos kahawig ng Korean superstar na si Song Hyekyo, ha!

Yes, super beautiful nga ni Belle sa look niya, na bumagay talaga sa kanya ang Filipiniana dress na kulay pink na gawa ni Francis Libiran.

Sabi nga ni Francis Libiran sa kanyang Instagram:

“Filipino actress Belle Mariano is enchantingly beautiful in this wonderfully crafted, fully-beaded pink Filipiniana as she accepts the Outstanding Asian Star accolade at the Seoul International Drama Awards 2022.

“Congratulations Belle!”

Pero siyempre, marami rin ang nag-congratulate kay Francis, sa pagkaganda-gandang gown na ginawa niya for Belle.

“Sobrang stunning ni Belle sa gown. Thank you Francis.”

“Kaya pala stunning, made by Francis Libiran kasi.”

“Stunning gown, very stylish and sophisticated. Super appropriate for her age. You’re on of the best Francis!”

Well, oo nga naman, kaya lalong mas lumutang ang ganda ni Belle, na naka-pusod lang ang buhok, pero angat na angat ang ganda, ay dahil na rin sa pagkaganda-gandang gown na inirampa niya, ha!