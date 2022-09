Clarkson bet ng 3 team

ILAN sa mga nagkakainteres kay 2021 National Basketball Association Sixth Man of the Year Jordan Clarkson ng Utah Jazz ang Memphis Grizzlies, Milwaukee Bucks at Sacramento Kings bago magbukas ang 77th NBA 2022-23 sa Oktubre 18.

Pagkatapos i-trade sina Rudy Gobert, Donovan Mitchell at Bojan Bogdanovic, mukhang hindi pa tapos ang balasa ni Danny Ainge sa Jazz at kandidato rin sa mga beteranong pakakawalan si Clarkson.

Posibleng mauna pang mai-swap si Clarkson kina Mike Conley at Malik Beasley.

“I’m ready for whatever happens,” pahayag ng Fil-Am cager sa Huwebes sa Complex.

Itinuturing ng Gilas Pilipinas naturalized player ang sarili bilang young veteran, handang maitapon kahit saan.

“If I’m in a different jersey in a week or tomorrow I get a phone call and I have to put on whatever jersey it is, I’m just trying to win and take whatever team it is to the next level to hopefully win a championship one day,” panapos na sey ni Clarkson, 30. (Vladi Eduarte)