‘Bongga ka gurl’ Erich nag-birthday sa Germany

Ibang-iba na talaga ang buhay ni Erich Gonzales. Kung noon ay inaabutan siya ng birthday niya sa mismong taping/location, ngayon ay parampa-rampa na lang siya.

Yes, nag-birthday si Erich nitong September 20, at 32 years old na siya. At ang mas bongga, wala siya sa taping, hindi siya nagtatrabaho, o nagkukumahog mag-ayos para humarap sa kamera, umiyak, dahil diyaraaaaan, nasa Germany lang naman siya, parampa-rampa sa park, farm, sa iba’t ibang magagandang lugar roon, at pakape-kape.

Oh, di ba? Sana all talaga katulad ni Erich, na sa puntong ito ng buhay niya, bilang misis ni Mateo Lorenzo, ay nagagawa ang gustong gawin.

Ang daming artista na hanggang ngayon, obligadong kumayod para sa pamilya nila. At wala namang masama roon. Dahil si Erich mismo ay naranasan din naman `yon.

Actually, kahit naman noon ay puwedeng gawin ni Erich ang rumampa mismo sa kanyang birthday, kahit saang bahagi ng mundo. Pero, dahil sikat nga siya, at may mga proyekto siyang dapat gawin, na natatapat kapag birthday niya, kaya work, work, work talaga siya.

Well, happy birthday Erich! (Dondon Sermino)