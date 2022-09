BBM, Biden pakner patok – Romualdez

Asahan na umano ang lalong pagtibay ng relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos matapos na magpulong sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at US President Joe Biden.

Ito ang sinabi ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na kasama ng pangulo sa isinagawang pulong sa New York.

“The productive meeting augurs well for the overall relations between our two countries,” sabi ni Romualdez. “I can see the meeting fostering an improved bilateral partnership in those areas.”

Inulit din ni Romualdez ang panawagan ni Pangulong Marcos sa mga negosyanteng Amerikano na dagdagan pa ang pamumuhunan nito sa Pilipinas.

“We need more investments to create jobs and income and improve the lives of our people,” dagdag pa ng lider ng Kamara. “As President Bongbong Marcos has said, we now have an improved investment climate in the Philippines.”

Ayon sa Bangkok Sentral ng Pilipinas (BSP), isa ang Amerika sa mga bansa na pinanggagalingan ng foreign direct investment (FDI) sa Pilipinas.

Sa datos umano ng BSP, noong 2021 ay umabot sa $10.518 bilyon ang FDI, ang pinakamalaki sa kasaysayan at tumalo sa $10.3 bilyon na naitala noong 2017.

Mula Enero hanggang Mayo ay umabot na ang FDI sa $4.2 bilyon ayon sa BSP. Mas mataas ito ng 18.8% kumpara sa naitala sa parehong panahon noong 2021.

Binigyan-diin ni Romualdez ang pangangailangan ng bansa ng mas maraming foreign investment upang makalikha ng karagdagang trabaho at magpapalakas sa ekonomiya. (Billy Begas)